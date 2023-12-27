Макрон попросил Конституционный совет проверить закон об иммиграции, рассоривший его соратников

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился в Конституционный совет относительно проверки на соответствие конституции нового закона об иммиграции, которым серьезно недовольно "левое крыло" соратников президента и большинство депутатов от политсил левого уклона.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Своим обращением в Конституционный совет Макрон надеется примирить однопартийцев и, возможно, устранить из проекта пункты, которые вызвали наибольшие споры.

Среди прочего, это многолетние миграционные квоты, признание правонарушением нелегального проживания, вариативность социальных выплат в зависимости от трудоустройства и продолжительности пребывания иммигрантов во Франции.

Перед этим в Конституционный совет обратились с отдельными запросами также премьер Элизабет Борн и более 60 депутатов левых политсил.

Напомним, законопроект об иммиграции является крайне важным для Макрона, его принятие было одним из предвыборных обещаний. Однако сначала в Национальной ассамблее вовсе не удалось вынести проект на рассмотрение – партии президента пришлось искать компромиссы с правыми "Республиканцами", в результате чего законопроект стал жестче.

Это, в свою очередь, возмутило часть депутатов из партии Макрона и вызвало раскол в правительстве.

Подробнее о проекте читайте в статье Трудный выбор Макрона: чем пожертвует президент Франции ради закона об иммиграции.