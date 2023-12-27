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"Поки ми святкуємо": посол США відреагувала на обстріл вокзалу Херсона

Середа, 27 грудня 2023, 11:57

Посол США в Україні Бріджит Брінк показала своїм підписникам фото обстріляного потяга на вокзалі Херсона, нагадуючи, що війна в Україні не припинялася.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Минулого вечора росіяни по-варварськи обстріляли залізничний вокзал Херсона, коли звідти намагалися виїхати понад 100 цивільних після годин обстрілів. Це ще одне нагадування: поки більшість людей святкують вдома з родиною, Росія продовжує свої варварські атаки в Україні", – написала Бріджит Брінк.

Обстріл засудила також генсек Ради Європи.

Як повідомляла "Українська правда", близько 18 години 26 грудня росіяни завдали удару по залізничному вокзалу Херсона, внаслідок чого загинув співробітник поліції, двоє його колег і двоє цивільних поранені. 

Пасажирів поїзда, який не зміг вирушити у рейс, відправили у подорож автобусами.  

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