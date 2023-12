"Пока мы празднуем": посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона

Посол США в Украине Бриджит Бринк показала своим подписчикам фото обстрелянного поезда на вокзале Херсона, напоминая, что война в Украине не прекращалась.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Прошлым вечером россияне варварски обстреляли железнодорожный вокзал Херсона, когда оттуда пытались выехать более 100 гражданских после часов обстрелов. Это еще одно напоминание: пока большинство людей празднуют дома с семьей, Россия продолжает свои варварские атаки в Украине", – написала Бриджит Бринк.

Last night, Russians brutally shelled the Kherson railway station as over 100 civilians were trying to evacuate after enduring hours of attacks. It is another reminder when most people are at home marking the holidays with family, Russia’s barbaric attacks continue in Ukraine. pic.twitter.com/1RRZSC2nOd