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"Пока мы празднуем": посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона

Среда, 27 декабря 2023, 11:57

Посол США в Украине Бриджит Бринк показала своим подписчикам фото обстрелянного поезда на вокзале Херсона, напоминая, что война в Украине не прекращалась.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Прошлым вечером россияне варварски обстреляли железнодорожный вокзал Херсона, когда оттуда пытались выехать более 100 гражданских после часов обстрелов. Это еще одно напоминание: пока большинство людей празднуют дома с семьей, Россия продолжает свои варварские атаки в Украине", – написала Бриджит Бринк.

Обстрел осудила также генсек Совета Европы.

Как сообщала "Украинская правда", около 18 часов 26 декабря россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона, в результате чего погиб сотрудник полиции, двое его коллег и двое гражданских ранены.

Пассажиров поезда, который не смог отправиться в рейс, отправили автобусами.

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