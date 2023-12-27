Два немецких города передали Киеву пожарные машины и современные мусоровозы

Берлин и Лейпциг передали для Киева пять пожарно-спасательных авто и три современных мусоровоза.

Как пишет "Европейская правда", об этом в своем Telegram объявил киевский городской глава Виталий Кличко.

Лейпциг передал 5 новых пожарно-спасательных автомобилей: два Renault Kerax с колесной формулой 6х6, 2 машины МАN (4х4) с современными системами пеногашения, и одну IVECO повышенной проходимости.

Telegram Виталия Кличко

Лейпциг обеспечил автомобили в сотрудничестве с польскими партнерами – компанией Mito Truck, которая произвела их в кратчайшие сроки. Оплатило машины Министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

От Берлина поступили три мусоровоза Mercedes Econic. Эти авто имеют современную систему сбора мусора и мощные двигатели экологического класса Евро-5.

Telegram Виталия Кличко

Кличко напомнил, что Лейпциг и Берлин являются городами-побратимами Киева, с последним такое соглашение подписали недавно.

Ранее в декабре столица Латвии Рига передала Чернигову десять автобусов для общественных перевозок, а также гуманитарную помощь, собранную жителями города.

На Житомирщине в октябре открыли мост, отстроенный на средства Эстонии. В ноябре из Эстонии прибыли четыре автобуса для Житомирской области, предоставленные частным лицом, а за предыдущий год из Эстонии в Украину передали более 40 автобусов.