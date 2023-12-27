Експорт зброї з Німеччини б'є рекорди, третина йде в Україну

Уряд Німеччини у 2023 році експортував зброї на суму щонайменше 11,71 мільярда євро, що є новим рекордом.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у відповіді міністерства економіки на запит депутатки Бундестагу від Союзу Сари Вагенкнехт Севім Дагделен, повідомляє Tagesschau.

За даними уряду, порівняно з попереднім роком зростання експорту озброєнь склало 40 відсотків, де понад третина затвердженого експорту в 4,15 мільярда євро йде в Україну.

Ці цифри стосуються періоду з 1 січня по 12 грудня 2023 року, протягом якого Берлін схвалив експорт військових озброєнь на суму 6,15 мільярда євро та іншого військового обладнання на суму 5,57 мільярда євро.

Майже 90 відсотків цього експорту припадає на країни ЄС, НАТО, Україну та країни-союзники НАТО – наприклад, Японію, Австралію і Південну Корею.

Найбільшими імпортерами німецької зброї після України стали: Норвегія (1,2 млрд євро), Угорщина (1,03 млрд євро), Велика Британія (654,9 млн євро), США (545,4 млн євро) Польща (327,9 млн євро).

Також Німеччина схвалила експорт озброєнь та іншої військової техніки власного виробництва на суму 1,76 мільярда євро для таких країн, як Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Нагадаємо, 22 грудня, німецький уряд оновив перелік військової допомоги Україні, сповістивши про передання трьох самохідних зенітних установок Gepard із запчастинами на додачу до 49 уже переданих.

Раніше в переліку переданої Німеччиною військової допомоги Україні були зенітно-ракетний комплекс Patriot і ракети до нього.

Перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.