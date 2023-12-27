Экспорт оружия из Германии бьет рекорды, треть идет в Украину

Правительство Германии в 2023 году экспортировало оружия на сумму не менее 11,71 миллиарда евро, что является новым рекордом.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в ответе министерства экономики на запрос депутата Бундестага от Союза Сары Вагенкнехт Севим Дагделен, сообщает Tagesschau.

По данным правительства, по сравнению с предыдущим годом рост экспорта вооружений составил 40 процентов, где более трети утвержденного экспорта в 4,15 миллиарда евро идет в Украину.

Эти цифры касаются периода с 1 января по 12 декабря 2023 года, в течение которого Берлин одобрил экспорт военных вооружений на сумму 6,15 миллиарда евро и другого военного оборудования на сумму 5,57 миллиарда евро.

Почти 90 процентов этого экспорта приходится на страны ЕС, НАТО, Украину и страны-союзники НАТО – например, Японию, Австралию и Южную Корею.

Крупнейшими импортерами немецкого оружия после Украины стали: Норвегия (1,2 млрд евро), Венгрия (1,03 млрд евро), Великобритания (654,9 млн евро), США (545,4 млн евро) Польша (327,9 млн евро).

Также Германия одобрила экспорт вооружений и другой военной техники собственного производства на сумму 1,76 миллиарда евро для таких стран, как Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Напомним, 22 декабря, немецкое правительство обновило перечень военной помощи Украине, сообщив о передаче трех самоходных зенитных установок Gepard с запчастями в дополнение к 49 уже переданным.

Ранее в перечне переданной Германией военной помощи Украине были зенитно-ракетный комплекс Patriot и ракеты к нему.

Перед этим канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германия должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.

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