З-поміж сусідів українці найкраще оцінюють Польщу, Угорщину – переважно негативно

Польща виявилась лідером симпатій громадян України з-поміж сусідніх держав за винятком Росії, а найбільш негативно українці відгукувались про Білорусь.

Про це свідчить опитування Фонду "Демократичні інціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, опубліковане в середу, 27 грудня, пише "Європейська правда".

До Польщі позитивно ставляться 66% опитаних українців, негативно – 8%, ще 22% говорять про нейтральне ставлення. При цьому 51% респондентів сказали, що населення Польщі позитивно ставиться до України і лише 13% – що негативно.

Натомість найгірше ставлення з-поміж сусідніх держав в українців – до Білорусі: так вважають 78% респондентів, із них 58% назвали його "однозначно негативним". 12% ставляться до Білорусі нейтрально, а позитивно – лише 5%.

Фонду "Демократичні інціативи"

"Водночас переважна більшість українців вважає, що і населення Білорусі ставиться до України негативно (61%, з яких 41% – однозначно негативно). У позитивне ставлення жителів Білорусі до України вірять лише 7% українців", – вказують соціологи.

Що стосується інших сусідів України, то серед українців переважає позитивне ставлення до Молдови й Румунії (49,5% і 47% відповідно). По 38,5% ставляться до Словаччини позитивно й нейтрально.

Натомість Угорщина є єдиною сусідньою країною-членом ЄС, щодо якої переважає негативне ставлення відносної більшості (46%). 27% ставляться до Угорщини нейтрально, а позитивно – лише 21%.

"При цьому уявлення українців про те, як угорське населення ставиться до України, також переважно негативне: так вважають 37% населення. 17% вважають, що угорці ставляться до України позитивно, а 29% – нейтрально", – йдеться в повідомленні.

Опитування відбулось із 8 по 15 грудня 2023 року методом особистого інтерв’ювання й охопило 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, жовтневе опитування Соціологічної групи "Рейтинг" показало, що українці з помітним відривом найчастіше називають Сполучені Штати, Польщу та Велику Британію як країни, які надали Україні найбільше допомоги для протистояння повномасштабному російському вторгненню.