Среди соседей украинцы лучше всего оценивают Польшу, Венгрию - преимущественно негативно

Польша оказалась лидером симпатий граждан Украины среди соседних государств за исключением России, а наиболее негативно украинцы отзывались о Беларуси.

Об этом свидетельствует опрос Фонда "Демократические инциативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, опубликованный в среду, 27 декабря, пишет "Европейская правда".

К Польше положительно относятся 66% опрошенных украинцев, отрицательно – 8%, еще 22% говорят о нейтральном отношении. При этом 51% респондентов сказали, что население Польши положительно относится к Украине и только 13% – что отрицательно.

Зато худшее отношение среди соседних государств у украинцев – к Беларуси: так считают 78% респондентов, из них 58% назвали его "однозначно негативным". 12% относятся к Беларуси нейтрально, а положительно – только 5%.

ФОНД "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ"

"В то же время подавляющее большинство украинцев считает, что и население Беларуси относится к Украине негативно (61%, из которых 41% – однозначно негативно). В положительное отношение жителей Беларуси к Украине верят лишь 7% украинцев", – указывают социологи.

Что касается других соседей Украины, то среди украинцев преобладает положительное отношение к Молдове и Румынии (49,5% и 47% соответственно). По 38,5% относятся к Словакии положительно и нейтрально.

Зато Венгрия является единственной соседней страной-членом ЕС, по которой преобладает негативное отношение относительного большинства (46%). 27% относятся к Венгрии нейтрально, а положительно – только 21%.

"При этом представление украинцев о том, как венгерское население относится к Украине, также преимущественно негативное: так считают 37% населения. 17% считают, что венгры относятся к Украине положительно, а 29% – нейтрально", – говорится в сообщении.

Опрос проходил с 8 по 15 декабря 2023 года методом личного интервьюирования и охватил 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, октябрьский опрос Социологической группы "Рейтинг" показал, что украинцы с заметным отрывом чаще всего называют Соединенные Штаты, Польшу и Великобританию как страны, которые предоставили Украине больше всего помощи для противостояния полномасштабному российскому вторжению.