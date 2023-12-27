У Британії похизувались, що завдяки Brexit продаватимуть вино в пінтах

Міністерство бізнесу й торгівлі Великої Британії в середу, 27 грудня, анонсувало появу в країні пляшок вина об’ємом у пінту (приблизно 568 мл) – британську імперську міру об’єму, запровадження якої стало можливим після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У 2024 році винороби Британії зможуть збувати свою продукцію в пляшках об'ємом 200, 500 та 568 мілілітрів.

"900 виноградників отримають вигоду від нових свобод, стимулюючи виробництво та підтримуючи британський бізнес, який наразі виробляє близько 12,2 мільйона пляшок тихих та ігристих вин на рік", – йдеться в повідомленні уряду Британії.

А згідно з Віндзорською рамковою домовленістю, нові тари вина зможуть продавати бари, ресторани та роздрібні торговці також і в Північній Ірландії.

Пляшки вина об’ємом у пінту продавались у Британії до її приєднання до Спільного ринку ЄС у 1973 році. Їх, як вважають, також полюбляв один із найвідоміших британських прем’єр-міністрів Вінстон Черчилль.

Повернення до пінт, а також інших імперських мір стало одним із аргументів прихильників вихожу Британії з Європейського Союзу.

Рішення про продаж вина в пінтах уряд Британії ухвалив після національної консультації, під час якої в громадян поцікавились, чи підтримують вони повернення до імперських мір ваги, довжини та об’єму.

"Аналіз показав, що 98,7% респондентів виступають за використання метричних одиниць під час купівлі чи продажу товарів або як основної одиниці продажу (як зараз), або як єдиної одиниці продажу (суто метричної)", – повідомили в британському уряді.

Нагадаємо, що Британія стане асоційованою країною програми наукових досліджень та обмінів Європейського Союзу Horizon Europe з 1 січня 2024 року після кількарічної перерви, зумовленої Brexit.