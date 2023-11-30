Більшість британців хотіли б повернутися до єдиного ринку ЄС

Більшість британців підтримали б повернення Сполученого Королівства до єдиного ринку ЄС.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування YouGov за участі близько 2100 респондентів.

57% хотіли би повернення Британії до єдиного ринку Євросоюзу, навіть якби це означало відновлення вільного руху робочої сили – хоча у 2016 році сповільнення імміграції було основною мотивацією тих, хто голосував за вихід Британії з ЄС.

Підтримка дещо різниться залежно від політичних поглядів у групі тих, підтримував Brexit у 2016 році.

Так, серед тих, хто голосував за вихід з ЄС і зараз підтримує лейбористів, повернення до єдиного ринку підтримують 53%, а проти – 31%. Серед таких прихильників консерваторів повернення до єдиного ринку хотіли би лише 29%, а 54% проти.

Лейбористи, які ймовірно виграють наступні вибори, обіцяли покращити торговельні відносини з Євросоюзом, але лідер політсили Кейр Стармер казав, що не планує повертатися до єдиного ринку.

Також опитування засвідчило, що 72% британців хочуть, щоб Сполучене Королівство мало тісніші зв’язки з ЄС. Таких більшість у тому числі серед тих, хто голосував за Brexit.

Інші опитування за останні місяці також засвідчили, що більшість британців зараз вважають Brexit помилкою. Дані за 2022 рік засвідчили рекордні показники імміграції у Британію, удвічі більше, ніж у рік перед Brexit.

Нагадаємо, нещодавно президентка Єврокомісії на питання, чи вважає вона, що Британія зможе коли-небудь знову приєднатися до ЄС, зазначила, що це справа для наступного покоління: "Я постійно кажу своїм дітям: ви повинні це виправити. Ми все зіпсували, ви повинні це виправити".

Прем’єр Британії Ріші Сунак відреагував на це словами, що не вважає вихід з ЄС помилкою і виступав за Brexit "ще до того, як це було в його кар'єрних інтересах".