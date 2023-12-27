В Британии похвастались, что благодаря Brexit будут продавать вино в пинтах

Министерство бизнеса и торговли Великобритании в среду, 27 декабря, анонсировало появление в стране бутылок вина объемом в пинту (примерно 568 мл) – британскую имперскую меру объема, введение которой стало возможным после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В 2024 году виноделы Британии смогут сбывать свою продукцию в бутылках объемом 200, 500 и 568 миллилитров.

"900 виноградников получат выгоду от новых свобод, стимулируя производство и поддерживая британский бизнес, который сейчас производит около 12,2 миллиона бутылок тихих и игристых вин в год", – говорится в сообщении правительства Великобритании.

А согласно Виндзорской рамочной договоренности, новые тары вина смогут продавать бары, рестораны и розничные торговцы также и в Северной Ирландии.

Бутылки вина объемом в пинту продавались в Британии до ее присоединения к Общему рынку ЕС в 1973 году. Их, как считают, также любил один из самых известных британских премьер-министров Уинстон Черчилль.

Возвращение к пинтам, а также других имперских мир стало одним из аргументов сторонников выхода Британии из Европейского Союза.

Решение о продаже вина в пинтах правительство Британии приняло после национальной консультации, во время которой у граждан поинтересовались, поддерживают ли они возвращение к имперским мерам веса, длины и объема.

"Анализ показал, что 98,7% респондентов выступают за использование метрических единиц при покупке или продаже товаров или как основной единицы продажи (как сейчас), или как единственной единицы продажи (чисто метрической)", – сообщили в британском правительстве.

Напомним, что Великобритания станет ассоциированной страной программы научных исследований и обменов Европейского Союза Horizon Europe с 1 января 2024 года после многолетнего перерыва, обусловленного Brexit.