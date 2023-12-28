Низка районів Німеччини продовжують потерпати від повеней, евакуювали ще 300 осіб

Багато районів на півночі і сході Німеччини продовжують потерпати від підтоплень, рівень води у річках піднімається.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Складна ситуація над Ельбою у землях Саксонія і Саксонія-Ангальт, а також на річці Везер у землях Північний Рейн-Вестфалія і Нижня Саксонія.

У Нижній Саксонії в одному з містечок довелося евакуювати близько 300 осіб, будинкам яких загрожує підтоплення.

Philipp Schulze / dpa

У Дрездені у четвер рівень води на Ельбі очікувано перевищить позначку шість метрів.

У Магдебурзі планують відкривати додаткові шлюзи на річці, щоб не допустити підтоплення міста. Останній раз це робили у червні 2013 року.

Philipp Schulze / dpa

У містечку Ліліенталь біля Бремена в середу прорвало дамбу, після чого частину місцевих мешканців довелося евакуювати

Під Гановером рятувальникам довелося виїздити на допомогу 75-річному велосипедисту, який спробував подолати підтоплену ділянку дороги, хоча її перекрили. Течія виявилась настільки сильною, що збила його з дороги і потягла у ліс. Чоловік зумів вчепитися за гілку і зателефонувати у рятувальні служби. Його довелось шукати за допомогою безпілотників.

Повені у Німеччині почалися ще з минулого тижня після затяжних дощів.

У Британії також видали близько 200 попереджень про можливі підтоплення.