Ряд районов Германии продолжают страдать от наводнений, эвакуировали еще 300 человек

Многие районы на севере и востоке Германии продолжают страдать от подтоплений, уровень воды в реках поднимается.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Сложная ситуация над Эльбой в землях Саксония и Саксония-Анхальт, а также на реке Везер в землях Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония.

Philipp Schulze / dpa

В Нижней Саксонии в одном из городков пришлось эвакуировать около 300 человек, домам которых угрожает подтопление.

В Дрездене в четверг уровень воды на Эльбе ожидаемо превысит отметку шесть метров.

В Магдебурге планируют открывать дополнительные шлюзы на реке, чтобы не допустить подтопления города. Последний раз это делали в июне 2013 года.

Philipp Schulze / dpa

В городке Лилиенталь возле Бремена в среду прорвало дамбу, после чего часть местных жителей пришлось эвакуировать

Под Гановером спасателям пришлось выезжать на помощь 75-летнему велосипедисту, который попытался преодолеть подтопленный участок дороги, хотя его перекрыли. Течение оказалось настолько сильным, что сбило его с дороги и потянуло в лес. Мужчина сумел уцепиться за ветку и позвонить в спасательные службы. Его пришлось искать с помощью беспилотников.

Наводнения в Германии начались еще с прошлой недели после затяжных дождей.

В Британии также выдали около 200 предупреждений о возможных подтоплениях.