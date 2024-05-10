У Франції поліція звільнила університет від блокади пропалестинських мітингарів

Французька поліція поклала край блокаді будівлі в кампусі університету Лілля, яку розпочали у вівторок ввечері пропалестинські активісти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Monde.

За словами правоохоронців, вони втрутилися на прохання університету та "в дуже спокійній атмосфері" змусили завершити блокаду холу на території кампусу.

Одна з активісток заявила, що на момент втручання поліції в холі було близько 20 демонстрантів, водночас сил правопорядку – в чотири рази більше.

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Активісти, які окупували будівлю, оприлюднили свою заяву, де закликали зокрема, припинити партнерство з університетом Тель-Авіва та всіма ізраїльськими університетами, а також "припинити масові вбивства й геноцид, який підтримується великим бізнесом та нашими урядами".

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав покласти край "антисемітським зловживанням" в університетах Сполученого Королівства, в яких продовджуються протести проти війни в Газі, де Ізраїль проводить операцію проти терористів із ХАМАС.

Пропалестинські протестувальники також побудували барикади в університеті Амстердама, використовуючи парти й огорожу, щоб заблокувати вхід з боку каналу в самому центрі міста, та пообіцяли залишатися на місці до тих пір, поки навчальний заклад не розірве усі зв'язки з Ізраїлем.

Згодом поліція розігнала протест студентів, як і попередньої доби.

Частина співробітників закладу виступили з відкритим листом, де висловилися проти рішення адміністрації силою припинити студентський протест та закликали до акції наступного понеділка, 13 травня, щодо "відновлення права на ненасильницьку демонстрацію та розірвання зв’язків з ізраїльськими закладами, які порушують права людини".