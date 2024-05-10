Глава польського посольства очікує збільшення поставок зброї Україні від Польщі

Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи очікує, що його країна збільшить постачання зброї Києву.

Про це він розповів у інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Дипломат зауважив, що Польща практично спустошила свої запаси, передаючи Україні "усе, що в нас було" від початку війни, включно з танками і літаками.

"Питання в тому, чи зможемо ми дати більше в сенсі додаткового виробництва. Ми відстаємо у розмірі допомоги хіба що від США, Німеччини (особливо зараз) і Великої Британії. Але я очікую, що від Польщі надходитиме більше зброї, наприклад, йдеться про виробництво боєприпасів і безпілотників", – сказав дипломат.

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Він наголосив, що Польща не є частиною коаліції дронів, але тривають переговори за участю оборонних фірм як приватних, так і державних.

"Тому сподіваюся, що матимемо плідний результат, особливо на наступний рік, який буде вирішальним для війни", – сказав Гузи.

Він також додав, що політика уряду полягає у ненаданні інформації про зміст конкретних партій чи кількість озброєння, яке передається.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у квітні заявив, що за останні два роки Варшава надала Україні військову допомогу на суму, еквівалентну приблизно 8,4 мільярда євро.

Між тим, глава польського уряду Дональд Туск заявляв, що Польща не має резервів для передачі Україні комплексу Patriot, але обіцяє допомогти іншими засобами для посилення протиповітряної оборони.

Туск не уточнив, про яку саме зброю йдеться. Президент Анджей Дуда на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вільнюсі 11 квітня обговорював передачу Україні радянських ракет для систем протиповітряної оборони.