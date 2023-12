Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированную ракетную атаку российских оккупационных войск по ряду украинских городов.

Свое заявление она опубликовала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Дипломат опубликовала скриншот с уведомлениями о воздушной тревоге на смартфоне.

This is what Ukrainians see on their phones this morning: and as a result, millions of men, women, and children are in bomb shelters as Russia fires missiles across the country. Ukraine needs funding now to continue to fight for freedom from such horror in 2024. pic.twitter.com/0nOW4lR70Q