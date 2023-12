Посол Британії засудив масовану ракетну атаку РФ на Україну

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс заявив, що атаки РФ на цивільну інфраструктуру України є воєнним злочином.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Знову підлі атаки Росії на Україну цього ранку. За повідомленнями, пошкоджено пологовий, житлові будинки, торгцентри та залізничні станції – все у святковий сезон. Атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином", – написав він у Twitter (X).

More despicable attacks by Russia across Ukraine this morning. There are reports that a maternity hospital, apartment blocks, shopping malls and train stations have been hit – in this holiday season. Attacking civilian infrastructure is a war crime.