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Посол Британії засудив масовану ракетну атаку РФ на Україну

П'ятниця, 29 грудня 2023, 10:48

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс заявив, що атаки РФ на цивільну інфраструктуру України є воєнним злочином.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Знову підлі атаки Росії на Україну цього ранку. За повідомленнями, пошкоджено пологовий, житлові будинки, торгцентри та залізничні станції – все у святковий сезон. Атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином", – написав він у Twitter (X).

Раніше атаку РФ засудили посол США в Україні та президент Латвії.

В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.

За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.

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Велика Британія Війна з РФ