Німецький генерал здивований витривалістю росіян у війні проти України

Генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг стверджує, що деякі можливості Росії у війні проти України виявилися несподіваними.

Про це він сказав в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Focus.

"На початку ми не бачили здатності росіян до витривалості, як ми оцінюємо її сьогодні, – сказав генерал, який також є керівником Українського ситуаційного центру при Міноборони Німеччини.

"Ми також не бачили, що їм вдасться те, що ми зараз чітко спостерігаємо: що вони будуть нарощувати свій військово-промисловий комплекс, розширювати його, збільшувати виробничі потужності, незважаючи на драконівський режим санкцій", – зазначив він.

Також, за словами генерала, несподівани виявилися і масштаби пітримки Росії іншими країнами: "Будь то Північна Корея, будь то Китай, навіть держави з глобального півдня. І якщо ці держави постачають лише освітлення для холодильників, яке потім може бути використане у військових цілях".

Генерал також визнав, що очікування того, що українці досягнуть якнайшвидшого військового успіху у своєму контрнаступі, було "безумовно, перебільшеним, якщо поглянути на це в ретроспективі".

Водночас Фройдінг підкреслив, що, з його військової точки зору, українські збройні сили були успішними. "80 відсотків України все ще вільні, після двох років боротьби з передбачуваною військовою силою. Вони повернули собі 50 відсотків території, яку втратили. Російський Чорноморський флот де-факто був витіснений із західної частини Чорного моря".

Україна досягає все більшого успіху в "нанесенні ударів в глибині російського тилу, в тому числі за допомогою саморобних систем озброєння".

Фрейдінг підкреслив, що російські втрати в людях і матеріальних засобах величезні: "Ми припускаємо, що вони зазнали втрат основних бойових танків і бойових машин піхоти у високому чотиризначному діапазоні".

Що стосується Бундесверу, то Фройдінг сказав, що важливим уроком війни в Україні стало абсолютно нове значення війни з використанням безпілотників. "Зараз ми створили оперативну групу з питань безпілотників. Вона має дозволити нам швидко впровадити у війська різні типи безпілотників і систем захисту від безпілотників, щоб ми могли почати тренування і експерименти", – сказав він.

Це буде актуально не лише для механізованих армійських підрозділів. "Використання та захист безпілотників стане завданням "кожного" у збройних силах", – оголосив він.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.

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