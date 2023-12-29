Немецкий генерал удивлен выносливостью россиян в войне против Украины

Генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг утверждает, что некоторые возможности России в войне против Украины оказались неожиданными.

Об этом он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus.

"В начале мы не видели способности россиян к выносливости, как мы оцениваем ее сегодня, – сказал генерал, который также является руководителем Украинского ситуационного центра при Минобороны Германии.

"Мы также не видели, что им удастся то, что мы сейчас четко наблюдаем: что они будут наращивать свой военно-промышленный комплекс, расширять его, увеличивать производственные мощности, несмотря на драконовский режим санкций", – отметил он.

Также, по словам генерала, неожиданны оказались и масштабы поддержки России другими странами: "Будь то Северная Корея, будь то Китай, даже государства с глобального юга. И если эти государства поставляют лишь освещение для холодильников, которое потом может быть использовано в военных целях".

Генерал также признал, что ожидания того, что украинцы достигнут скорейшего военного успеха в своем контрнаступлении, было "безусловно, преувеличенным, если взглянуть на это в ретроспективе".

В то же время Фройдинг подчеркнул, что, с его военной точки зрения, украинские вооруженные силы были успешными. "80 процентов Украины все еще свободны, после двух лет борьбы с предполагаемой военной силой. Они вернули себе 50 процентов территории, которую потеряли. Российский Черноморский флот де-факто был вытеснен из западной части Черного моря".

Украина достигает все большего успеха в "нанесении ударов в глубине российского тыла, в том числе с помощью самодельных систем вооружения".

Фрейдинг подчеркнул, что российские потери в людях и материальных средствах огромны: "Мы предполагаем, что они понесли потери основных боевых танков и боевых машин пехоты в высоком четырехзначном диапазоне".

Что касается Бундесвера, то Фройдинг сказал, что важным уроком войны в Украине стало совершенно новое значение войны с использованием беспилотников. "Сейчас мы создали оперативную группу по вопросам беспилотников. Она должна позволить нам быстро внедрить в войска различные типы беспилотников и систем защиты от беспилотников, чтобы мы могли начать тренировки и эксперименты", – сказал он.

Это будет актуально не только для механизированных армейских подразделений. "Использование и защита беспилотников станет задачей "каждого" в вооруженных силах", – объявил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германия должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.

Смотрите также свежий разговор "ЕвроПравды" с Сергеем Сумленным, основателем Инициативного центра "Европейская устойчивость" в Берлине, об изменении политики Германии в отношении Украины.