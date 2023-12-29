Данія відправить у Червоне море фрегат для захисту торгових суден від хуситів

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у п’ятницю, 29 грудня, оголосив про наміри відправити до Червоного моря фрегат Esbern Snare у межах очолюваної США коаліції із захисту комерційних суден від нападів хуситів.

Про це йдеться в пресрелізі данського Міноборони, передає "Європейська правда".

Фрегат Військово-морських сил Данії буде долучений до оборонних зусиль із морської безпеки в Червоному морі й Аденській затоці. Відповідне рішення ще має схвалити парламент.

Фрегат Esbern Snare Фото: Міноборони Данії

"Данія вже робить свій внесок у морську безпеку в цьому регіоні, і уряд хоче збільшити свій внесок, розмістивши данський фрегат. Ми подамо відповідну резолюцію до данського парламенту в новому році", – зазначив Поульсен.

Окрім фрегата, Данія відряджає трьох штабних офіцерів до складу Об’єднаних морських сил у Червоному морі.

Нагадаємо, 19 грудня США анонсували місію Prosperity Guardian за участю 10 союзників для протидії атакам підтримуваних Іраном повстанців-хуситів з Ємену на комерційні судна, що прямують зі Сходу до Європи.

Минулого тижня Пентагон заявив, що до коаліції долучились загалом 20 країн.

Цього тижня Іспанія заявила, що проти використання військово-морських сил ЄС для захисту торгових суден у Червоному морі від єменських хуситів, але готова розглянути можливість створення іншої місії.