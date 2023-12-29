Дания отправит в Красное море фрегат для защиты торговых судов от хуситов

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в пятницу, 29 декабря, объявил о намерениях отправить в Красное море фрегат Esbern Snare в рамках возглавляемой США коалиции по защите коммерческих судов от нападений хуситов.

Об этом говорится в пресс-релизе датского Минобороны, передает "Европейская правда".

Фрегат Военно-морских сил Дании будет приобщен к оборонительным усилиям по морской безопасности в Красном море и Аденском заливе. Соответствующее решение еще должен одобрить парламент.

Фрегат Esbern Snare ФОТО: МИНОБОРОНЫ ДАНИИ

"Дания уже вносит свой вклад в морскую безопасность в этом регионе, и правительство хочет увеличить свой вклад, разместив датский фрегат. Мы подадим соответствующую резолюцию в датский парламент в новом году", – отметил Поульсен.

Кроме фрегата, Дания отправляет трех штабных офицеров в состав Объединенных морских сил в Красном море.

Напомним, 19 декабря США анонсировали миссию Prosperity Guardian с участием 10 союзников для противодействия атакам поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов из Йемена на коммерческие суда, следующие с Востока в Европу.

На прошлой неделе Пентагон заявил, что к коалиции присоединились всего 20 стран.

На этой неделе Испания заявила, что против использования военно-морских сил ЕС для защиты торговых судов в Красном море от йеменских хуситов, но готова рассмотреть возможность создания другой миссии.