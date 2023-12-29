Україна ініціює скликання Радбезу ООН через останній масований обстріл РФ

Україна з 30 державами-членам ООН ініціювала скликання екстреного засідання Ради безпеки у зв’язку з масованим обстрілом Росією українських міст у ніч проти п’ятниці, 29 грудня.

Про це повідомив у Twitter (X) голова МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Разом із трьома десятками держав Україна звернулась до еквадорського головування в Радбезі ООН "із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури".

Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського Головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури. December 29, 2023

У ніч проти 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. За останніми даними, загинули щонайменше 30 людей, понад 160 дістали поранення.

Обстріл засудила низка європейських країн. Велика Британія оголосила про відправлення "сотень зенітних ракет" для британських систем протиповітряної оборони.

Президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України, наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.

Голова МЗС Дмитро Кулеба на цьому тлі обговорив із топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем постачання Україні систем ППО і військові пріоритети на 2024 рік.