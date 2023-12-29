Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ

Украина с 30 государствами-членам ООН инициировала созыв экстренного заседания Совета безопасности в связи с массированным обстрелом Россией украинских городов в ночь на пятницу, 29 декабря.

Об этом сообщил в Twitter (X) глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Вместе с тремя десятками государств Украина обратилась к эквадорскому председательству в Совбезе ООН "с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН по ракетной и дроновой атаке России, которая привела к большому количеству гражданских жертв и разрушений гражданской инфраструктуры".

Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського Головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури. December 29, 2023

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. По последним данным, погибли по меньшей мере 30 человек, более 160 получили ранения.

Обстрел осудил ряд европейских стран. Великобритания объявила об отправке "сотен зенитных ракет" для британских систем противовоздушной обороны.

Президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины, подчеркнул необходимость Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

Глава МИД Дмитрий Кулеба на этом фоне обсудил с топ-дипломатом ЕС Жозепом Боррелем поставки Украине систем ПВО и военные приоритеты на 2024 год.