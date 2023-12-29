Сеул: КНДР може ввести в експлуатацію ще один ядерний реактор у 2024 році

За оцінками південнокорейських військових, новий реактор на головному ядерному об'єкті Північної Кореї в окрузі Йонбйон може повністю запрацювати влітку 2024 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації агентства AFP.

Міністр оборони Південної Кореї Сін Вон-сік заявив місцевим ЗМІ, що новий реактор на північнокорейському ядерному комплексі Йонбйон перебуває на стадії "пробної експлуатації" та, як очікується, буде повністю введений в експлуатацію наступного літа.

У Йонбйоні розташований єдиний у Північній Кореї ядерний реактор потужністю п'ять мегават, який був єдиним відомим джерелом плутонію – основного матеріалу для ядерної зброї КНДР.

За словами Сіна, Пхеньян потенційно може використовувати новий реактор для виробництва тритію для водневих бомб або для випробувань із метою розробки малих ядерних реакторів для атомних підводних човнів.

Минулого тижня голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі підтвержив, що новий легководний реактор КНДР, судячи з усього, функціональний і здатний виробляти плутоній.

"Це викликає занепокоєння", – сказав він.

Заява голови південнокорейського Міноборони з’явилась паралельно з попередженням розвідки Сеула про те, що КНДР у наступному році активізує військові та кібер-провокації, спрямовані на виборчі кампанії в США і Південній Кореї.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин нещодавно закликав прискорити підготовку до війни, зокрема у сфері ядерної програми та виробництва боєприпасів, щоб протистояти "безпрецедентним" конфронтаційним крокам США.