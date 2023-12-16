США пригрозили КНДР "кінцем режиму" у разі ядерної атаки

Сполучені Штати в суботу повторили застереження Північній Кореї щодо застосування ядерної зброї проти себе, сказавши, що вона призведе "до кінця режиму" Кім Чен Ина.

Про це йдеться в заяві Білого дому за підсумками другого засідання спільної ядерної консультативної групи США та Південної Кореї, пише "Європейська правда".

Згідно з заявою, під час зустрічі з колегами із Сеула Сполучені Штати "підтвердили свою непохитну відданість надавати Республіці Корея (РК) розширене стримування, підкріплене повним спектром американських сил і засобів, зокрема й ядерні".

"Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх союзників є неприйнятною і призведе до кінця режиму Кіма, а американська сторона підтвердила, що будь-яка ядерна атака КНДР проти РК буде зустрінута швидкою, нищівною і рішучою відповіддю", – йдеться в ній.

Серед інших підсумків засідання ядерної консультативної групи стало відомо про розробку Сеулом і Вашингтоном спільних керівних принципів ядерної стратегії для стримування ядерної загрози з боку Північної Кореї.

КНДР неодноразово заявляла, що ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми, яку вважає необхідною для виживання свого режиму.

Минулого місяця Пхеньян успішно вивів на орбіту військовий супутник-шпигун – імовірно, за допомогою Росії – та хизується, що отримав супутникові зображення військових об'єктів США й Південної Кореї.