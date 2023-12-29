Сеул: КНДР может ввести в эксплуатацию еще один ядерный реактор в 2024 году

По оценкам южнокорейских военных, новый реактор на главном ядерном объекте Северной Кореи в округе Йонбйон может полностью заработать летом 2024 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства AFP.

Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик заявил местным СМИ, что новый реактор на северокорейском ядерном комплексе Йонбйон находится на стадии "пробной эксплуатации" и, как ожидается, будет полностью введен в эксплуатацию следующим летом.

В Йонбёне расположен единственный в Северной Корее ядерный реактор мощностью пять мегаватт, который был единственным известным источником плутония – основного материала для ядерного оружия КНДР.

По словам Сина, Пхеньян потенциально может использовать новый реактор для производства трития для водородных бомб или для испытаний с целью разработки малых ядерных реакторов для атомных подводных лодок.

На прошлой неделе глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что новый легководный реактор КНДР, судя по всему, функциональный и способен производить плутоний.

"Это вызывает беспокойство", – сказал он.

Заявление главы южнокорейского Минобороны появилось параллельно с предупреждением разведки Сеула о том, что КНДР в следующем году активизирует военные и кибер-провокации, направленные на избирательные кампании в США и Южной Корее.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын недавно призвал ускорить подготовку к войне, в частности в сфере ядерной программы и производства боеприпасов, чтобы противостоять "беспрецедентным" конфронтационным шагам США.