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Сеул: КНДР может ввести в эксплуатацию еще один ядерный реактор в 2024 году

Пятница, 29 декабря 2023, 21:06

По оценкам южнокорейских военных, новый реактор на главном ядерном объекте Северной Кореи в округе Йонбйон может полностью заработать летом 2024 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства AFP.

Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик заявил местным СМИ, что новый реактор на северокорейском ядерном комплексе Йонбйон находится на стадии "пробной эксплуатации" и, как ожидается, будет полностью введен в эксплуатацию следующим летом.

В Йонбёне расположен единственный в Северной Корее ядерный реактор мощностью пять мегаватт, который был единственным известным источником плутония – основного материала для ядерного оружия КНДР.

По словам Сина, Пхеньян потенциально может использовать новый реактор для производства трития для водородных бомб или для испытаний с целью разработки малых ядерных реакторов для атомных подводных лодок.

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На прошлой неделе глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что новый легководный реактор КНДР, судя по всему, функциональный и способен производить плутоний.

"Это вызывает беспокойство", – сказал он.

Заявление главы южнокорейского Минобороны появилось параллельно с предупреждением разведки Сеула о том, что КНДР в следующем году активизирует военные и кибер-провокации, направленные на избирательные кампании в США и Южной Корее.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын недавно призвал ускорить подготовку к войне, в частности в сфере ядерной программы и производства боеприпасов, чтобы противостоять "беспрецедентным" конфронтационным шагам США.

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