Італія відмовила музею у Мюнхені у поверненні давньоримської статуї, придбаної Гітлером
Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано відмовив музею античного мистецтва у Мюнхені (Державне античне зібрання) у проханні повернути давньоримську статую Дискобол Паломбара, яку придбав німецький диктатор Адольф Гітлер.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Римська статуя ІІ століття є копією давно втраченого грецького бронзового оригіналу. Гітлер купив римську копію у приватного італійського власника в 1938 році всупереч бажанню міністра освіти і посадовців від культури.
Статую повернули до Італії в 1948 році як частину робіт, незаконно отриманих нацистами.
Суперечка виникла, коли директор Національного римського музею попросив повернути мармурову основу статуї 17-го століття з державної колекції старожитностей Antikensammlungen. Натомість німецький музей попросив повернути Дискобола Паломбара.
"Тільки через мій труп. Ця робота обов'язково повинна залишитися в Італії, тому що вона є національним надбанням", – сказав італійський міністр.
Нещодавно між Грецією та Великою Британією виникла суперечка щодо повернення скульптур Парфенону – давньогрецьких скарбів Британського музею, які до Великої Британії привіз британський дипломат лорд Елгін на початку ХІХ століття (звідси їхня інша, британська назва – "мармури Елгіна").
Детальніше про суперечку між країнами читайте у статті "ЄвроПравди": Скульптури розбрату: як античний спадок розсварив лідерів Британії та Греції