Італія відмовила музею у Мюнхені у поверненні давньоримської статуї, придбаної Гітлером

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано відмовив музею античного мистецтва у Мюнхені (Державне античне зібрання) у проханні повернути давньоримську статую Дискобол Паломбара, яку придбав німецький диктатор Адольф Гітлер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Римська статуя ІІ століття є копією давно втраченого грецького бронзового оригіналу. Гітлер купив римську копію у приватного італійського власника в 1938 році всупереч бажанню міністра освіти і посадовців від культури.

Статую повернули до Італії в 1948 році як частину робіт, незаконно отриманих нацистами.

Суперечка виникла, коли директор Національного римського музею попросив повернути мармурову основу статуї 17-го століття з державної колекції старожитностей Antikensammlungen. Натомість німецький музей попросив повернути Дискобола Паломбара.

"Тільки через мій труп. Ця робота обов'язково повинна залишитися в Італії, тому що вона є національним надбанням", – сказав італійський міністр.

Нещодавно між Грецією та Великою Британією виникла суперечка щодо повернення скульптур Парфенону – давньогрецьких скарбів Британського музею, які до Великої Британії привіз британський дипломат лорд Елгін на початку ХІХ століття (звідси їхня інша, британська назва – "мармури Елгіна").

Детальніше про суперечку між країнами читайте у статті "ЄвроПравди": Скульптури розбрату: як античний спадок розсварив лідерів Британії та Греції