Италия отказала музею в Мюнхене в возвращении древнеримской статуи, приобретенной Гитлером

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано отказал музею античного искусства в Мюнхене (Государственное античное собрание) в просьбе вернуть древнеримскую статую Дискобол Паломбара, которую приобрел немецкий диктатор Адольф Гитлер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Римская статуя II века является копией давно утраченного греческого бронзового оригинала. Гитлер купил римскую копию у частного итальянского владельца в 1938 году вопреки желанию министра образования и чиновников от культуры.

Статую вернули в Италию в 1948 году как часть работ, незаконно полученных нацистами.

Спор возник, когда директор Национального римского музея попросил вернуть мраморное основание статуи 17-го века из государственной коллекции древностей Antikensammlungen. Взамен немецкий музей попросил вернуть Дискобола Паломбара.

"Только через мой труп. Эта работа обязательно должна остаться в Италии, потому что она является национальным достоянием", – сказал итальянский министр.

Недавно между Грецией и Великобританией возник спор о возвращении скульптур Парфенона – древнегреческих сокровищ Британского музея, которые в Великобританию привез британский дипломат лорд Элгин в начале XIX века (отсюда их другое, британское название – "мраморы Элгина").

Подробнее о споре между странами читайте в статье "ЕвроПравды": Скульптуры раздора: как античное наследие рассорило лидеров Британии и Греции.