У Литві з 1 січня зростуть податки на цигарки та алкоголь

У Литві з 1 січня 2024 року почнуть діяти вищі податки на цигарки та алкоголь, внаслідок чого ціни на них зростуть.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Зростання оподаткування залежить від конкретної категорії продукції.

Так, для вина з міцністю до 8,5 об. податок зросте з 93 євро до 109 євро за гектолітр, міцнішого – зі 199 до 219 євро за гектолітр.

Оподаткування рідини для електронних цигарок зросте з 19 до 25 євроцентів за мілілітр.

З новими податками ціни на алкогольну продукцію для кінцевого споживача зростуть на 3-36 євроценти, а тютюнових виробів – на 15-47 євроцентів.

Підвищення податків на алкогольні і тютюнові вироби відбудеться також у Латвії.