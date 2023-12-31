В Литве с 1 января вырастут налоги на сигареты и алкоголь

В Литве с 1 января 2024 года начнут действовать высокие налоги на сигареты и алкоголь, в результате чего цены на них вырастут.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Рост налогообложения зависит от конкретной категории продукции.

Так, для вина с крепостью до 8,5 об. налог возрастет с 93 евро до 109 евро за гектолитр, более крепкого – с 199 до 219 евро за гектолитр.

Налогообложение жидкости для электронных сигарет возрастет с 19 до 25 евроцентов за миллилитр.

С новыми налогами цены на алкогольную продукцию для конечного потребителя вырастут на 3-36 евроцента, а табачных изделий – на 15-47 евроцентов.

Повышение налогов на алкогольные и табачные изделия произойдет также в Латвии.