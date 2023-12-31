В Литве с 1 января вырастут налоги на сигареты и алкоголь
Воскресенье, 31 декабря 2023, 12:23
В Литве с 1 января 2024 года начнут действовать высокие налоги на сигареты и алкоголь, в результате чего цены на них вырастут.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
Рост налогообложения зависит от конкретной категории продукции.
Так, для вина с крепостью до 8,5 об. налог возрастет с 93 евро до 109 евро за гектолитр, более крепкого – с 199 до 219 евро за гектолитр.
Налогообложение жидкости для электронных сигарет возрастет с 19 до 25 евроцентов за миллилитр.
С новыми налогами цены на алкогольную продукцию для конечного потребителя вырастут на 3-36 евроцента, а табачных изделий – на 15-47 евроцентов.
Повышение налогов на алкогольные и табачные изделия произойдет также в Латвии.
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