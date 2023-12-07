Латвійці з березня 2024 року платитимуть більше за сигарети й алкоголь

Сейм Латвії у четвер схвалив поправки до закону про акцизний податок, які збільшать акциз на алкогольні напої й тютюнові вироби з 1 березня 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.lv.

Ухвалені латвійськими депутатами поправки передбачають поступове підвищення ставок акцизного податку з 2024 по 2026 рік.

Акцизний податок на сигарети, тютюн для нагрівання, тютюн для паління, замінники тютюну в Латвії наступного року збільшиться на 15%, у результаті чого одна пачка сигарет подорожчає на майже 0,5 євро.

Акциз на міцний алкоголь у 2024 році зросте на 8%, що збільшить ціну літра таких напоїв на 0,67 євро. Акциз на енергетики та безалкогольні газовані напої зросте на 19,3%, підвищивши вартість одного їх літра на 0,04 євро.

Крім того, у Латвії збільшиться акцизний збір на нафтопродукти, що використовуються на території вільних зон і вільних портів.

"Споживання зазначених продуктів чинить негативний вплив на здоров'я населення, тому підвищення акцизу на них повинно оцінюватися позитивно з погляду здоров'я населення і відповідає інтересам мешканців, бо це не сприятиме доступності зазначеної продукції", – наголошують автори поправок.

Додаткові надходження влада Латвії хоче спрямувати на розвиток систем охорони здоров'я, внутрішньої і зовнішньої безпеки та освіти.

Як повідомлялось, Данія обмежить продаж алкоголю особам до 18 років і підвищить ціни на жувальний тютюн, популярність яких серед молоді викликає занепокоєння в органів охорони здоров'я.