Посол України: Знайшли точки дотику й компроміси з Польщею щодо блокування кордону

Посол України в Польщі Василь Зварич заявив про те, що Київ робить все можливе, щоб припинити блокування польськими перевізниками кордону між країнами.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в коментарі Укрінформу.

"Ми продовжуємо переговори з польським урядом, знайшли певні точки дотику й компроміси. І дуже сподіваємося, що для протестувальників цих пропозицій, які ми разом з польським урядом напрацювали, буде достатньо, аби припинити протест", – зазначив Зварич.

За його словами, немає жодних підстав, аби акції з обмеженням руху на кордоні тривали. Також він додав, що кожний день протесту завдає великих збитків як українській економіці, так і бізнесу Польщі та інших країн.

"Ми можемо всі питання, які турбують польських протестувальників, вирішувати за столом переговорів. Але хочемо бачити добру волю і з їхнього боку, щоб питання врегулювати, а не ще більше загострювати", – наголосив Зварич.

Посол зауважив, що вимоги стосовно дозволів на міжнародні вантажні перевезення не є питаннями, які треба вирішувати вже зараз, додавши, що це компетенція ЄС, тому обговорювати це питання потрібно разом із Брюсселем.

"Але поки триває російська агресія, ми не можемо самі собі повернути ці дозволи, оскільки це ще більше вдарить по економіці України. А в умовах війни надходження до бюджету є вкрай необхідним для зміцнення обороноздатності Української держави", – пояснив Зварич.

Посол висловив сподівання, що протестувальники з розумінням поставляться до вже напрацьованих з польським урядом рішень, вказавши, що іншого шляху, крім як домовлятися, у сторін немає.

Раніше Україна відкрила КПП "Угринів – Долгобичув" для руху порожніх вантажівок на виїзд з України, що є першим з тих кроків для розблокування кордону, які вже погодили Київ та Варшава.

Нагадаємо, у п’ятницю представники відповідальних за інфраструктуру відомств України і Польщі зустрілися у Варшаві та погодили кілька пунктів з метою вирішити ситуацію з блокадою польських перевізників, яка триває з 6 листопада.

Також з п’ятниці до блокади долучилися словацькі перевізники.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.