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Посол Украины: Нашли точки соприкосновения и компромиссы с Польшей по блокированию границы

Понедельник, 4 декабря 2023, 07:13

Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил о том, что Киев делает все возможное, чтобы прекратить блокирование польскими перевозчиками границы между странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в комментарии Укринформу.

"Мы продолжаем переговоры с польским правительством, нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы. И очень надеемся, что для протестующих этих предложений, которые мы вместе с польским правительством наработали, будет достаточно, чтобы прекратить протест", – отметил Зварыч.

По его словам, нет никаких оснований, чтобы акции с ограничением движения на границе продолжались. Также он добавил, что каждый день протеста наносит большой ущерб как украинской экономике, так и бизнесу Польши и других стран.

"Мы можем все вопросы, которые беспокоят польских протестующих, решать за столом переговоров. Но хотим видеть добрую волю и с их стороны, чтобы вопрос урегулировать, а не еще больше обострять", – подчеркнул Зварыч.

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Посол отметил, что требования относительно разрешений на международные грузовые перевозки не являются вопросами, которые надо решать уже сейчас, добавив, что это компетенция ЕС, поэтому обсуждать этот вопрос нужно вместе с Брюсселем.

"Но пока продолжается российская агрессия, мы не можем сами себе вернуть эти разрешения, поскольку это еще больше ударит по экономике Украины. А в условиях войны поступления в бюджет крайне необходимы для укрепления обороноспособности Украинского государства", – пояснил Зварич.

Посол выразил надежду, что протестующие с пониманием отнесутся к уже наработанным с польским правительством решениям, указав, что другого пути, кроме как договариваться, у сторон нет.

Ранее Украина открыла КПП "Угринов – Долгобичув" для движения пустых грузовиков на выезд из Украины, что является первым из тех шагов для разблокирования границы, которые уже согласовали Киев и Варшава.

Напомним, в пятницу представители ответственных за инфраструктуру ведомств Украины и Польши встретились в Варшаве и согласовали несколько пунктов с целью решить ситуацию с блокадой польских перевозчиков, которая продолжается с 6 ноября.

Также с пятницы к блокаде присоединились словацкие перевозчики.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.

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