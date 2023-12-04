Посол Украины: Нашли точки соприкосновения и компромиссы с Польшей по блокированию границы

Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил о том, что Киев делает все возможное, чтобы прекратить блокирование польскими перевозчиками границы между странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в комментарии Укринформу.

"Мы продолжаем переговоры с польским правительством, нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы. И очень надеемся, что для протестующих этих предложений, которые мы вместе с польским правительством наработали, будет достаточно, чтобы прекратить протест", – отметил Зварыч.

По его словам, нет никаких оснований, чтобы акции с ограничением движения на границе продолжались. Также он добавил, что каждый день протеста наносит большой ущерб как украинской экономике, так и бизнесу Польши и других стран.

"Мы можем все вопросы, которые беспокоят польских протестующих, решать за столом переговоров. Но хотим видеть добрую волю и с их стороны, чтобы вопрос урегулировать, а не еще больше обострять", – подчеркнул Зварыч.

Посол отметил, что требования относительно разрешений на международные грузовые перевозки не являются вопросами, которые надо решать уже сейчас, добавив, что это компетенция ЕС, поэтому обсуждать этот вопрос нужно вместе с Брюсселем.

"Но пока продолжается российская агрессия, мы не можем сами себе вернуть эти разрешения, поскольку это еще больше ударит по экономике Украины. А в условиях войны поступления в бюджет крайне необходимы для укрепления обороноспособности Украинского государства", – пояснил Зварич.

Посол выразил надежду, что протестующие с пониманием отнесутся к уже наработанным с польским правительством решениям, указав, что другого пути, кроме как договариваться, у сторон нет.

Ранее Украина открыла КПП "Угринов – Долгобичув" для движения пустых грузовиков на выезд из Украины, что является первым из тех шагов для разблокирования границы, которые уже согласовали Киев и Варшава.

Напомним, в пятницу представители ответственных за инфраструктуру ведомств Украины и Польши встретились в Варшаве и согласовали несколько пунктов с целью решить ситуацию с блокадой польских перевозчиков, которая продолжается с 6 ноября.

Также с пятницы к блокаде присоединились словацкие перевозчики.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.