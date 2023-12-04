Шольц попросив віцеканцлера скасувати поїздку в Дубаї через кризу з бюджетом

Віцеканцлер Німеччини і міністр економіки Роберт Габек скасував поїздку в Дубаї на Конференцію ООН з питань зміни клімату (COP28) через бюджетну кризу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Габек планував відвідати саміт COP28 у понеділок, 4 грудня.

Речниця німецького Міністерства економіки заявила, що присутність очільника відомства необхідна для того, щоб досягти подальшого прогресу в переговорах щодо бюджету на 2024 рік.

Вона додала, що скасування відбулося після консультацій з канцлером Олафом Шольцем і на його прохання.

Переговори щодо бюджету наразі відбуваються переважно у тристоронньому форматі за участю Шольца, Габека та міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Принципова політична угода має бути досягнута до засідання Кабінету міністрів у середу, щоб залишилося достатньо часу для парламентських процедур.

Минулого тижня уряд Німеччини узгодив додатковий бюджет на 2023 рік, призупинивши четвертий рік поспіль так зване "боргове гальмо", що обмежує структурний дефіцит бюджету.

Після того, як Конституційний суд ФРН заборонив скерувати невикористані надзвичайні кошти, виділені на боротьбу з пандемією, на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості, у проєкті німецького бюджету на 2024 рік утворилась "діра" у 60 мільярдів євро, яка уповільнює його ухвалення.

У середу коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца відклала на невизначений термін переговори щодо бюджету на 2024 рік, намагаючись знайти вихід з кризи, спричиненої "дірою" у фінансах.

Через це майже кожна стаття витрат, яка ще не була офіційно затверджена, зависла у повітрі. Серед невизначеностей – допомога Україні. Уряд планував подвоїти військову допомогу Києву до 8 млрд євро наступного року, але представник міністерства оборони не зміг відповісти на питання, чи буде дотримана ця обіцянка, посилаючись на дискусії, що тривають.