Шольц попросил вице-канцлера отменить поездку в Дубай из-за кризиса с бюджетом

Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек отменил поездку в Дубай на Конференцию ООН по изменению климата (COP28) из-за бюджетного кризиса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Хабек планировал посетить саммит COP28 в понедельник, 4 декабря.

Пресс-секретарь немецкого Министерства экономики заявила, что присутствие главы ведомства необходимо для того, чтобы достичь дальнейшего прогресса в переговорах по бюджету на 2024 год.

Она добавила, что отмена поездки состоялась после консультаций с канцлером Олафом Шольцем и по его просьбе.

Переговоры по бюджету сейчас происходят преимущественно в трехстороннем формате с участием Шольца, Хабека и министра финансов Кристиана Линднера.

Принципиальное политическое соглашение должно быть достигнуто до заседания Кабинета министров в среду, чтобы осталось достаточно времени для парламентских процедур.

На прошлой неделе правительство Германии согласовало дополнительный бюджет на 2023 год, приостановив четвертый год подряд так называемый "долговой тормоз", ограничивающий структурный дефицит бюджета.

После того как Конституционный суд ФРГ запретил направить неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности, в проекте немецкого бюджета на 2024 год образовалась "дыра" в 60 миллиардов евро, которая замедляет его принятие.

В среду коалиция канцлера Германии Олафа Шольца отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год, пытаясь найти выход из кризиса, вызванного "дырой" в финансах.

Из-за этого почти каждая статья расходов, которая еще не была официально утверждена, зависла в воздухе. Среди неопределенностей – помощь Украине. Правительство планировало удвоить военную помощь Киеву до 8 млрд евро в следующем году, но представитель министерства обороны не смог ответить на вопрос, будет ли соблюдено это обещание, ссылаясь на продолжающиеся дискуссии.