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Німеччина продовжить контроль на кордоні з сусідами до середини грудня

Понеділок, 4 грудня 2023, 14:44

Німеччина до середини грудня продовжить контроль на кордоні з трьома сусідніми країнами, який запровадили як тимчасовий захід для запобігання нелегальній міграції.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини зазначили, що з середини жовтня контроль на кордоні допоміг виявити численні випадки нелегальної міграції і є підстави продовжити захід. 

Контроль на кордоні з Польщею, Чехією та Швейцарією продовжиться до 15 грудня. Попереднього разу його продовжували у листопаді на 20 днів. 

З 16 жовтня, відколи діють заходи, на кордоні з Польщею виявили близько 3300 випадків неналежного в’їзду і запобігли понад 1100 випадкам в’їзду, заявив речник міністерства. 

Також впіймали понад 30 осіб, що займалися контрабандою людей. 

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість шукачів притулку і зупинити зростання рейтингу ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.

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