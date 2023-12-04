Германия продолжит контроль на границе с соседями до середины декабря

Германия до середины декабря продолжит контроль на границе с тремя соседними странами, который ввели как временную меру для предотвращения нелегальной миграции.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В Министерстве внутренних дел Германии отметили, что с середины октября контроль на границе помог выявить многочисленные случаи нелегальной миграции и есть основания продолжить меру.

Контроль на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией продолжится до 15 декабря. В прошлый раз его продолжали в ноябре на 20 дней.

С 16 октября, с тех пор как действуют меры, на границе с Польшей обнаружили около 3300 случаев ненадлежащего въезда и предотвратили более 1100 случаев въезда, заявил представитель министерства.

Также поймали более 30 человек, занимавшихся контрабандой людей.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, который стремится уменьшить количество искателей убежища и остановить рост рейтинга ультраправых, договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.