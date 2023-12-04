Латвия предлагает запретить импорт российского зерна в ЕС

В Латвии на фоне критики подняли вопрос о запрете импорта зерна из Российской Федерации в ЕС и возможности провозить его только транзитом для экспорта в третьи страны.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

По данным отдела пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы, за 11 месяцев 2023 года через латвийскую границу в ЕС ввезли 382 800 тонн зерновых из России. В настоящее время импорт российской сельскохозяйственной продукции не ограничен ни на уровне законодательства ЕС, ни в Латвии.

Точно неизвестно, сколько из этого объема зерна осталось в Латвии.

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас в связи с этим заявил, что российское зерно не попадает в Литву, а в одной из литовских аграрных ассоциаций призвали к более жесткому контролю на границе Латвии с Литвой, чтобы не допустить попадания на литовский рынок зерна из России.

"Это шокирующая ситуация, что Латвия и, возможно, другие соседние страны импортируют зерно из страны-агрессора. Ведь никто точно не знает, откуда оно, из-за недостатка контроля", – заявил глава Литовской ассоциации производителей зерновых.

Между тем министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе инициировал обсуждение на заседании ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыбалки о запрете импорта в ЕС российской сельскохозяйственной продукции. Позицию разделяет и президент страны Эдгарс Ринкевичс.

Краузе считает, что Евросоюзу пора запретить импорт российских зерновых на свой рынок, но сохранить возможность транзита российского зерна в третьи страны, чтобы этим шагом не ухудшать глобальную продовольственную безопасность.

Напомним, высший контрольный орган Польши заявил, что действия польского Министерства сельского хозяйства по импорту украинских зерновых, были запоздалыми, не подкрепленными соответствующим анализом и неэффективными для польского аграрного рынка.

В Еврокомиссии не видят значительных негативных последствий для европейских рынков от украинского агроимпорта.