ЄС продовжив режим санкцій за порушення прав людини до кінця 2026 року

Рада Європейського Союзу в понеділок продовжила глобальний режим санкцій проти порушників прав людини на три роки – до 8 грудня 2026 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

Глобальний режим санкцій ЄС у сфері прав людини спрямований на фізичних та юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в усьому світі. У його межах санкції застосовуються до 67 фізичних та юридичних осіб і 20 організацій.

Чинні обмежувальні заходи у межах режиму й надалі переглядатимуться щорічно, уточнюють у Раді Євросоюзу.

На підсанкційних осіб поширюється заборона на в'їзд до ЄС і заморожування активів. Крім того, фізичним та юридичним особам у ЄС заборонено надавати кошти особам, які потрапили до списку.

"Сьогоднішнє рішення підтверджує зобов'язання ЄС засуджувати порушення прав людини і зловживання, де б вони не відбувалися, використовуючи всі інструменти, підтверджуючи, що права людини є універсальними, неподільними, взаємозалежними і взаємопов'язаними", – йдеться в заяві Ради ЄС.

Глобальний режим санкцій ЄС у сфері прав людини, запроваджений 7 грудня 2020 року, дозволяє Євросоюзу застосовувати санкції до фізичних, юридичних осіб та органів, зокрема державних та недержавних суб'єктів, відповідальних за серйозні порушення прав людини в усьому світі.

У березні 2023-го Європейський Союз у межах цього режиму запровадив санкції проти відповідальних за сексуальне насильство та інші порушення прав жінок, що стало першим подібним випадком у практиці ЄС.