В Балтийском море начались двухдневные учения по защите подводной инфраструктуры

Финляндия, Великобритания и Эстония в течение 4 и 5 декабря проведут учения в Балтийском море по мониторингу и защите подводной инфраструктуры, а также противодействию подводным военным угрозам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили финские Военно-морские силы.

В морских учениях трех стран НАТО участвуют финские Военно-морские силы, Морская охрана пограничной службы Финского залива, Королевский военно-морской флот Великобритании и ВМС Эстонии.

По словам начальника Генерального штаба Финляндии Янне Хууско, активация плана реагирования на чрезвычайные ситуации JEF и усиление морского присутствия НАТО в Балтийском море являются комплексными усилиями по усилению контроля и защиты подводной инфраструктуры.

"После событий с Balticconnector многие страны Балтийского моря усилили сотрудничество и ввели национальные меры по морскому наблюдению. Эти учения являются очередным проявлением нашей способности вместе с союзниками контролировать и защищать важную для нас инфраструктуру", – подчеркнул он.

Учения являются частью усиления наблюдения и присутствия в регионе Балтийского моря в соответствии с решением Объединенных экспедиционных сил (JFC) – объединения десяти североевропейских государств во главе с Британией.

В прошлом году в Балтийском море произошли взрывы на российских газопроводах "Северные потоки", что заставило государства региона обратить внимание на безопасность подводной инфраструктуры.

В сентябре союзники НАТО провели в Балтийском море крупные морские учения, а Германия предложила Альянсу взять на себя руководство военно-морскими силами из регионального морского штаба на Балтийском море.