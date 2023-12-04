В Італії та Іспанії конфіскували понад 260 тисяч літрів контрафактної оливкової олії

Правоохоронці Італії та Іспанії в межах операції OPSON, яку координував Європол, викрили мережу з виробництва контрафактної оливкової олії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в пресрелізі Європолу.

Операція, яку ініціювала Цивільна гвардія Іспанії із залученням італійських карабінерів, призвела до 11 арештів і конфіскації понад 260 тисяч літрів оливкової олії, непридатної для споживання, у листопаді.

Поблизу іспанського міста Сьюдад-Реаль затримали шістьох підозрюваних і вилучили 12 бочок із 260 тисячами літрів контрафактної олії нафти. Правоохоронці вилучили чотири автомобілі та 91 тисячу євро готівкою, а також цифрові та речові докази.

В італійських провінціях Сицилія і Тоскана слідчі перевірили три олійні заводи, які підозрюються у виробництві контрафакту, вилучили кілька фінансових документів і списків клієнтів, відібрали зразки олії, а до однієї компанії застосували санкції за неправильне маркування продукції.

У межах розслідування правоохоронці встановили, що зловмисники використовували "лампову олію" – низькоякісний варіант оливкової олії, придатний лише для технічного використання, – аби розбавити продукт.

"Лампова олія", яку так охрестили через використання як палива для ламп, має підвищений рівень кислотності, неприємні смак і запах, що робить її непридатною для вживання. Змішування оливкової олії з низькосортною альтернативою дозволило злочинцям збувати товар за конкурентними цінами, кажуть у Європолі.

Іспанія – світовий лідер із виробництва оливкової олії, в країні цей продукт є дуже поширеним і повсюдно використовується для приготування їжі. Водночас у вересні цього року через дефіцит і ціну споживання оливкової олії в Іспанії впало на 17% проти вересня 2022 року.

Через дефіцит і високі ціни кілька мереж супермаркетів в Іспанії огороджують пляшки з оливковою олією ланцюгами або клеять на них захисні магнітні наліпки, аби запобігти крадіжкам.