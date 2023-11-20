Супермаркети в Іспанії потерпають від крадіжок оливкової олії, яка різко здорожчала

Кілька мереж супермаркетів в Іспанії огороджують пляшки з оливковою олією ланцюгами або клеять на них захисні магнітні наліпки, оскільки ціни на неї стрімко зростають, що призводить до зростання кількості крадіжок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Reuters.

Літрові пляшки оливкової олії першого холодного віджиму в деяких іспанських супермаркетах продаються за 14,5 євро. Це прирівнює олію до таких товарів, як алкоголь, косметика чи побутова техніка, на які ставлять спеціальні захисні позначки.

"Ми спостерігаємо значний сплеск крадіжок в магазинах. Оливкова олія стала для них ідеальним продуктом для крадіжки", – каже генеральний директор мережі супермаркетів Tu Super в іспанському регіоні Андалусія Рубен Наварро.

Фото: Reuters

За його словами, відколи у вересні Tu Super почав огороджувати п’ятилітрові пляшки оливкової олії ланцюгами і замикаим їх на полицях, кількість крадіжок зменшилась.

Як пише Reuters, деякі інші мережі супермаркетів в Іспанії вдаються до подібних захисних заходів. У деяких супермаркетах Carrefour та Auchan у Мадриді на однолітрові пляшки наклеєні захисні наліпки, які можуть зняти лише продавці.

Паралельно в Іспанії фіксують випадки крадіжки оливкової олії з заводів. Поліція у жовтні заарештувала двох людей у межах розслідування викрадення 56 тонн оливкової олії першого холодного віджиму.

Ціни на оливкову олію, які зараз офіційно становлять 8 євро за літр, за останні два роки в Іспанії зросли на 150% через сильну спеку, яка призвела до знищення врожаю оливок на півдні країни.

Іспанія – світовий лідер із виробництва оливкової олії, в країні цей продукт є дуже поширеним і повсюдно використовується для приготування їжі. Водночас у вересні цього року через дефіцит і ціну споживання оливкової олії в Іспанії впало на 17% проти вересня 2022 року.