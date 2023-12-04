В Италии и Испании конфисковали более 260 тысяч литров контрафактного оливкового масла

Правоохранители Италии и Испании в рамках операции OPSON, которую координировал Европол, разоблачили сеть по производству контрафактного оливкового масла.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в пресс-релизе Европола.

Операция, которую в ноябре инициировала Гражданская гвардия Испании с привлечением итальянских карабинеров, привела к 11 арестам и конфискации более 260 тысяч литров оливкового масла, непригодного для потребления.

Вблизи испанского города Сьюдад-Реаль задержали шестерых подозреваемых и изъяли 12 бочек с 260 тысячами литров контрафактного масла нефти. Правоохранители изъяли четыре автомобиля и 91 тысячу евро наличными, а также цифровые и вещественные доказательства.

В итальянских провинциях Сицилия и Тоскана следователи проверили три маслозавода, которые подозреваются в производстве контрафакта, изъяли несколько финансовых документов и списков клиентов, отобрали образцы масла, а к одной компании применили санкции за неправильную маркировку продукции.

В рамках расследования правоохранители установили, что злоумышленники использовали "ламповое масло" – низкокачественный вариант оливкового масла, пригодный только для технического использования, – чтобы разбавить продукт.

"Ламповое масло", которое так окрестили из-за использования в качестве топлива для ламп, имеет повышенный уровень кислотности, неприятные вкус и запах, что делает его непригодным для употребления. Смешивание оливкового масла с низкосортной альтернативой позволило преступникам сбывать товар по конкурентным ценам, говорят в Европоле.

Испания – мировой лидер по производству оливкового масла, в стране этот продукт является очень распространенным и повсеместно используется для приготовления пищи. В то же время в сентябре этого года из-за дефицита и цены потребление оливкового масла в Испании упало на 17% по сравнению с сентябрем 2022 года.

Из-за дефицита и высоких цен несколько сетей супермаркетов в Испании ограждают бутылки с оливковым маслом цепями или клеят на них защитные магнитные наклейки, чтобы предотвратить кражи.