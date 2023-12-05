В Эстонии отметили положительное влияние украинских беженцев на экономику страны

Вклад украинских беженцев в экономику Эстонии в виде налогов и потребления превышает расходы на выплаты им социальной и другой финансовой помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале эстонского вещателя ERR.

С февраля 2022 года по декабрь 2023 года Эстония приняла более 153 тысяч беженцев из Украины. Сколько из них остались в балтийской стране – неизвестно.

Эксперты признают: большинство тех, кто бежит от войны – женщины, дети и пенсионеры. Отсюда и высокие показатели социальных выплат: 251 миллион евро с первого квартала прошлого года до третьего квартала 2023-го. И все же украинские беженцы положительно повлияли на эстонскую экономику, считает главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.

"Если сравнивать суммы, которые украинские беженцы получают в виде социальных выплат, то они значительно меньше того, что украинцы возвращают эстонской экономике в виде налогов или в результате потребительской деятельности", – говорит главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.

По словам Эаметса, суммы социальных выплат украинцам со временем будут сокращаться. Рано или поздно, считает эксперт, украинские беженцы освоят в должной мере эстонский язык и приведут свою квалификацию в соответствие с эстонским законодательством, а значит – смогут занять высокооплачиваемые должности и помогут справиться с нехваткой рабочей силы, к примеру, в сферах образования и здравоохранения. Пока же многие украинские граждане работают не по специальности.

Напомним, ранее страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

Эстония с 10 сентября этого года изменила порядок временной защиты, предоставляемой украинцам, бежавшим от войны.