Франція підвищила рівень тривоги через пташиний грип

У вівторок Франція підвищила рівень ризику поширення пташиного грипу з "помірного" до "високого" після виявлення нових випадків захворювання.

Таке рішення ухвалило Міністерство з питань сільського господарства, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Високий" рівень ризику означає, що всю птицю на фермах слід тримати в приміщеннях і вживати додаткові заходи безпеки, щоб уникнути поширення хвороби.

Минулого тижня Франція повідомила, що виявила перший в цьому сезоні спалах пташиного грипу на фермі в Бретані, на північному заході країни.

Хоча пташиний грип нешкідливий для харчових продуктів, його поширення викликає занепокоєння урядів і птахівничої галузі через шкоду, яку він може спричинити птахам, можливість торговельних обмежень і ризик передачі інфекції людині.

Щоб протистояти захворюванню, Франція на початку жовтня розпочала кампанію вакцинації – спочатку обмежену качками, які можуть легко переносити вірус без прояву симптомів.

Пташиний грип за останні роки призвів до знищення сотень мільйонів птахів по всьому світу. Зазвичай він активний восени та взимку і останніми тижнями поширився в багатьох європейських країнах, охопивши Німеччину, Нідерланди та Бельгію.

Агентство ЄС з безпеки харчових продуктів повідомляло, що епідемія пташиного грипу у Європі кінця 2021-2022 року стала найгіршою з усіх, які відстежувалися.