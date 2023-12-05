Франция повысила уровень тревоги из-за птичьего гриппа

Во вторник Франция повысила уровень риска распространения птичьего гриппа с "умеренного" до "высокого" после выявления новых случаев заболевания.

Такое решение приняло Министерство по вопросам сельского хозяйства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Высокий" уровень риска означает, что всю птицу на фермах следует держать в помещениях и принимать дополнительные меры безопасности, чтобы избежать распространения болезни.

На прошлой неделе Франция сообщила, что обнаружила первую в этом сезоне вспышку птичьего гриппа на ферме в Бретани, на северо-западе страны.

Хотя птичий грипп безвреден для пищевых продуктов, его распространение вызывает беспокойство правительств и птицеводческой отрасли из-за вреда, который он может нанести птицам, возможности торговых ограничений и риска передачи инфекции человеку.

Чтобы противостоять заболеванию, Франция в начале октября начала кампанию вакцинации – сначала ограниченную утками, которые могут легко переносить вирус без проявления симптомов.

Птичий грипп за последние годы привел к уничтожению сотен миллионов птиц по всему миру. Обычно он активен осенью и зимой и в последние недели распространился во многих европейских странах, охватив Германию, Нидерланды и Бельгию.

Агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов сообщало, что эпидемия птичьего гриппа в Европе конца 2021-2022 года стала худшей из всех, которые отслеживались.