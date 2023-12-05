Ердоган опинився у п’ятірці "антилідерів" за довірою українців

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган опинився на п’ятій сходинці у переліку іноземних лідерів, яким українці довіряють найменше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати нещодавнього дослідження Центру "Нова Європа", опитування для якого проводила агенція Info Sapiens.

Президенту Туреччини не довіряють 61% респондентів, з цим результатом він замикає топ-5 лідерів антирейтингу. Порівняно з минулим роком, недовіра до Ердогана зросла на 14 відсоткових пунктів.

На четвертому місці – прем’єр Угорщини Віктор Орбан із 78% недовіри. За рік ставлення до нього погіршилося на 9 відсоткових пунктів.

Третю сходинку зайняв лідер Китаю Сі Цзіньпін: про недовіру до нього заявили 85% опитаних. За рік рейтинг недовіри до Китаю в його особі зріс на 12 відсоткових пунктів.

Перші місця в антирейтингу прогнозовано зайняли очільник Кремля Владімір Путін і самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко – обом не довіряють понад 97% опитаних.

Тим часом президенти США і Польщі очолили рейтинг довіри українців до іноземних лідерів.

Детальніше про опитування читайте у статті Ні – поступкам щодо НАТО, так – допомозі Тайваню. Як змінилися уподобання українців за рік.