Эрдоган оказался в пятерке антилидеров по доверию украинцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказался на пятой строчке в перечне иностранных лидеров, которым украинцы доверяют меньше всего.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования Центра "Новая Европа", опрос для которого проводило агентство Info Sapiens.

Президенту Турции не доверяют 61% респондентов, с этим результатом он замыкает топ-5 лидеров в антирейтинге. По сравнению с прошлым годом, недоверие к Эрдогану выросло на 14 процентных пунктов.

На четвертом месте – премьер Венгрии Виктор Орбан с 78% недоверия. За год отношение к нему ухудшилось на 9 процентных пунктов.

Третью строчку занял лидер Китая Си Цзиньпин: о недоверии к нему заявили 85% опрошенных. За год рейтинг недоверия к нему вырос на 12 процентных пунктов.

Первые места в антирейтинге прогнозируемо заняли глава Кремля Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко – обоим не доверяют более 97% опрошенных.

Между тем президенты США и Польши возглавили рейтинг доверия украинцев к иностранным лидерам.

Подробнее об опросе читайте в статье Нет – уступкам по НАТО, да – помощи Тайваню. Как изменились предпочтения украинцев за год.