США дають до $7 млн за інформацію про росіянина Усса, який втік з Італії від правосуддя

Державний департамент США оголосив про винагороду до семи мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе притягти до відповідальності росіянина Артема Усса, підозрюваного у фінансовому шахрайстві.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві речника Держдепу Метью Міллера.

Винагороду США оголошують у межах програми по боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю (TOCRP) за інформацію, що призведе до арешту або засудження Усса за "змову з метою участі або замах на участь у транснаціональній організованій злочинності".

Артема Усса затримали у жовтні 2022 року в аеропорту Мілана за запитом Вашингтона. У США йому висунули чотири пункти обвинувачення, зокрема порушення санкцій і відмивання грошей.

У березні 2023-го італійський суд дозволив екстрадувати Усса до США, але наступного ж дня після цього син красноярського губернатора втік з-під домашнього арешту. На початку квітня стало відомо, що Усс повернувся в Росію.

Італійські правоохоронці підозрюють, що до втечі Усса причетні спецслужби РФ.