США дают до $7 млн за информацию о россиянине Уссе, который сбежал из Италии от правосудия

Государственный департамент США объявил о вознаграждении до семи миллионов долларов за информацию, которая поможет привлечь к ответственности россиянина Артема Усса, подозреваемого в финансовом мошенничестве.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении представителя Госдепа Мэтью Миллера.

Вознаграждение США объявляют в рамках программы по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) за информацию, которая приведет к аресту или осуждению Усса за "сговор с целью участия или покушение на участие в транснациональной организованной преступности".

Артема Усса задержали в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу Вашингтона. В США ему предъявили четыре пункта обвинения, в том числе нарушение санкций и отмывание денег.

В марте 2023-го итальянский суд разрешил экстрадировать Усса в США, но на следующий же день после этого сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста. В начале апреля стало известно, что Усс вернулся в Россию.

Итальянские правоохранители подозревают, что к побегу Усса причастны спецслужбы РФ.